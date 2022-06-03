Новый тренер «Фенербахче» принял решение относительно будущего Озила

Новый наставник «Фенербахче» Жорже Жезуш не рассчитывает на знаменитого полузащитника.

67-летний португальский специалист был назначен на должность рулевого турецкого клуба на днях, но уже известно, что Месут Озил не входит в его планы, о чём сообщает Daily Mail. В ближайшее время экс-футболисту мадридского «Реала», «Арсенала» и сборной Германии придётся искать себе новый клуб.

Озил был отстранён от тренировок и матчей «Фенербахче» из-за конфликта с предыдущим тренером команды. Действующий контракт 33-летнего атакующего хавбека рассчитан ещё на два года, но может быть аннулирован в ближайшее время.