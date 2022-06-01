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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Озил назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

01 Июня 2022 • 08:59 Комментировать

Немецкий хавбек Месут Озил отреагировал на слухи о своем возможном уходе из стамбульского «Фенербахче».

«Хочу сказать, что намерен завершить свою карьеру в этом клубе. Пока действует мой контракт, я буду полностью выкладываться на благо «Фенербахче». Если же руководство примет другое решение, я с уважением приму его. Со своей стороны гарантирую полную отдачу на время своего пребывания в команде», - написал футболист в социальных сетях.

В минувшем сезоне Месут отметился девятью голами и двумя результативными передачами в 26 поединках чемпионата Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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