Озил назвал клуб, в котором хочет завершить карьеру

Немецкий хавбек Месут Озил отреагировал на слухи о своем возможном уходе из стамбульского «Фенербахче».

«Хочу сказать, что намерен завершить свою карьеру в этом клубе. Пока действует мой контракт, я буду полностью выкладываться на благо «Фенербахче». Если же руководство примет другое решение, я с уважением приму его. Со своей стороны гарантирую полную отдачу на время своего пребывания в команде», - написал футболист в социальных сетях.

В минувшем сезоне Месут отметился девятью голами и двумя результативными передачами в 26 поединках чемпионата Турции.