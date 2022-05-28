Монтелла будет рад потенциальному возвращению Балотелли в чемпионат Италии

Тренирующий турецкий клуб «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла подвел итоги сезона для своего клуба, а также прокомментировал ситуацию с Марио Балотелли, выступающим в его клубе. Балотелли переживает вторую молодость, а чемпионат он закончил пятью забитыми мячами в последнем матче. Монтелла готов отпустить Балотелли в Италию. если оттуда последует вызов.

- Балотелли провел отличный сезон, я рад за него. Он забил 19 голов, и это немало. Возвращение в Италию? Если он сделает такой выбор, то я отнесусь к нему с уважением. Италия - и мой дом также, и мне самому когда-нибудь хотелось бы вернуться, так что я пойму его, - цитирует Монтеллу ITASportPress.