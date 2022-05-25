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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Клуб Балотелли критикует Манчини за то, что тот больше не зовёт «СуперМарио» в сборную Италии

25 Мая 2022 • 03:41 Комментировать

В марте нападающий Марио Балотелли был приглашен в сборную Италии, но интрига оказалась недолгой - больше Балотелли в сборную не приглашают, в том числе и на матчи Лиги наций, которые предстоят «скуадре адзурре».

Между тем концовка сезона выдалась для Балотелли ударной - он забил пять голов в последнем матче чемпионата Турции. И теперь руководство его клуба «Адана Демирспор» возмущено тем, что Марио не получил приглашение.

- Когда? Мы устали, Марио в свой второй сезон в Турции проявил себя как образец профессионализма и достойного отношения к работе, но снова не получил приглашение в сборную! Если не сейчас, то когда? - такое сообщение появилось в одной из социальных сетей клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Марио Балотелли Адана Демирспор
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