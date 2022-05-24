«Фенербахче» - очередной претендент на Луиса Суареса

Турецкий гранд «Фенербахче» проявил интерес к подписанию уругвайского форварда Луиса Суареса в качестве свободного агента. Суарес покидает мадридский «Атлетико», и возраст уже не позволяет претендовать ему на контракт с клубом, который может выиграть Лигу чемпионов. Суарес хотел податься в «Барселону», но это, судя по всему, нереально.

На него посматривает «Астон Вилла», которой руководит его давний партнер Стивен Джеррард, но есть также и вариант с «Фенербахче», уточняет El Mundo Deportivo. Его очень хочет видеть у себя Жорже Жезуш, который приступает к работе со стамбульским клубом.