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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» - очередной претендент на Луиса Суареса

24 Мая 2022 • 01:36 Комментировать

Турецкий гранд «Фенербахче» проявил интерес к подписанию уругвайского форварда Луиса Суареса в качестве свободного агента. Суарес покидает мадридский «Атлетико», и возраст уже не позволяет претендовать ему на контракт с клубом, который может выиграть Лигу чемпионов. Суарес хотел податься в «Барселону», но это, судя по всему, нереально.

На него посматривает «Астон Вилла», которой руководит его давний партнер Стивен Джеррард, но есть также и вариант с «Фенербахче», уточняет El Mundo Deportivo. Его очень хочет видеть у себя Жорже Жезуш, который приступает к работе со стамбульским клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Луис Суарес
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