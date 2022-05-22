Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли оформил пента-трик в ворота «Гёзтепе», забив один из голов рабоной видео

22 Мая 2022 • 22:14 Комментировать
Адана Демирспор
7:0
Гёзтепе
окончен
В матче заключительного 38-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» на своём поле сокрушил «Гёзтепе» со счётом 7:0.

В составе хозяев голами отметились Эрхун Озтумер, автогол в пассиве защитника гостей Атакан Ридван Джанкая. Итальянский форвард Марио Балотелли забил пять мячей, оформив пента-трик.

Отметим, один из голов он забил ударом рабоной.

«Адана Демирспор» завершил сезон 2021/22 на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 55 очков. «Гёзтепе» вылетел во вторую турецкую лигу, финишировав на 19-й строчке. Отметим, ранее британские СМИ писали о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович может купить «Гёзтепе».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Чемпионат Турции Гёзтепе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фатих Карагюмрюк 0:1 Аланьяспор 3.05 3.75 2.20
окончен Истанбул Башакшехир 3:1 Трабзонспор 1.67 3.95 4.90
окончен Адана Демирспор 7:0 Гёзтепе 1.68 3.90 4.30
окончен Хатайспор 4:1 Гиресунспор 2.00 3.75 3.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
22:14 · Турция
Балотелли оформил пента-трик в ворота «Гёзтепе», забив один из голов рабоной видео
21 Мая
00:05 · Италия. Серия А
Вингер «Ювентуса» получил предложение из Турции
19 Мая
21:09 · Турция
Жорже Жезуш может возглавить «Фенербахче»
10:43 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сделал предложение «Фенербахче» о покупке Яндаса
18 Мая
21:14 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересен опорный полузащитник «Фенербахче»
19:47 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет арендовать Пьянича
15:22 · Италия. Серия А
«Наполи» интересуется Пьяничем
14 Мая
22:49 · Турция
Футболисты и болельщики «Трабзонспора» отпраздновали победу в чемпионате массовым заплывом
10:59 · Россия. Премьер-лига
Турецкий клуб отказался от лучшего бомбардира РПЛ Агаларова – названа причина
13 Мая
07:06 · Испания. Ла Лига
Мариано Диас может стать игроком «Фенербахче»
11 Мая
00:39 · Турция
Турецкий чемпион «Трабзонспор» оступился в полуфинале кубка своей страны
10 Мая
17:01 · Россия. Премьер-лига
В «Истанбуле» прокомментировали слухи об интересе к Агаларову
06 Мая
12:10 · Россия. Премьер-лига
Гинер нашёл усиление для ЦСКА в Европе
05 Мая
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» принял решение по Шапи-Сулейманову
04 Мая
20:47 · Италия. Серия А
Бернардески заинтересовал два клуба
Все новости
Рекомендуем