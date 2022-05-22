В матче заключительного 38-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» на своём поле сокрушил «Гёзтепе» со счётом 7:0.

В составе хозяев голами отметились Эрхун Озтумер, автогол в пассиве защитника гостей Атакан Ридван Джанкая. Итальянский форвард Марио Балотелли забил пять мячей, оформив пента-трик.

Отметим, один из голов он забил ударом рабоной.

«Адана Демирспор» завершил сезон 2021/22 на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 55 очков. «Гёзтепе» вылетел во вторую турецкую лигу, финишировав на 19-й строчке. Отметим, ранее британские СМИ писали о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович может купить «Гёзтепе».