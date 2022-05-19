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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Жорже Жезуш может возглавить «Фенербахче»

19 Мая 2022 • 21:09 Комментировать

Жорже Жезуш, бывший тренер португальской «Бенфики», в ближайшее время может возглавить турецкий «Фенербахче». О данной новости сообщает издание O Jogo.

В конце текущей недели португальский наставник посетит Турцию. Основная задача — переговоры с руководством клуба. Менеджмент самостоятельно пригласил опытного тренера, однако для начала стороны обсудят развитие проекта на следующий сезон, учитывая все негативные моменты текущего.

Ожидается, что «Фенербахче» приготовил для Жезуша контракт до лета 2024 года.

В декабре 2021-го специалист завершил работу в «Бенфике».


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Бенфика Фенербахче Жорж Жезуш
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