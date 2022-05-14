Футболисты и болельщики «Трабзонспора» отпраздновали победу в чемпионате массовым заплывом

«Трабзонспор» снова стал чемпионом Турции спустя 38 лет.

Футболисты и болельщики «Трабзонспора» решили отпраздновать свою победу в чемпионате необычным способом, устроив массовый заплыв.

После 36-го тура чемпионата Турции у команды 78 набранных очков. У «Фенербахче», который занимает второе место, 69 очков в активе.

Последний раз «Трабзонспор» становился чемпионом 38 лет назад, это произошло в сезоне 1983/84. Это седьмая победа в турнире за всю историю турецкого клуба, команда была основана в 1967 году.

Однако, в 2020 году «бордово-голубые» выиграли Кубок Турции и Суперкубок Турции.