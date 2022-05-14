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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Футболисты и болельщики «Трабзонспора» отпраздновали победу в чемпионате массовым заплывом

14 Мая 2022 • 22:49 Комментировать
Трабзонспор
...
Алтай
1.40 5.00 7.20
Через 15 ч. 53 мин.

«Трабзонспор» снова стал чемпионом Турции спустя 38 лет.

Футболисты и болельщики «Трабзонспора» решили отпраздновать свою победу в чемпионате необычным способом, устроив массовый заплыв.

После 36-го тура чемпионата Турции у команды 78 набранных очков. У «Фенербахче», который занимает второе место, 69 очков в активе.

Последний раз «Трабзонспор» становился чемпионом 38 лет назад, это произошло в сезоне 1983/84. Это седьмая победа в турнире за всю историю турецкого клуба, команда была основана в 1967 году.

Однако, в 2020 году «бордово-голубые» выиграли Кубок Турции и Суперкубок Турции.

 

 

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Трабзонспор Чемпионат Турции
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окончен Кайсериспор 3:0 Малатьяспор
15.05  16:00 Гёзтепе ... Бешикташ 6.10 4.70 1.42
15.05  16:00 Трабзонспор ... Алтай 1.40 5.00 7.20
15.05  19:00 Фенербахче ... Фатих Карагюмрюк 1.40 4.70 6.60
15.05  19:00 Касымпаша ... Антальяспор 1.95 3.75 3.45
15.05  19:00 Гиресунспор ... Истанбул Башакшехир 3.80 3.35 1.97
15.05  19:00 Аланьяспор ... Газиантеп
15.05  19:00 Коньяспор ... Хатайспор 1.69 4.00 4.40
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