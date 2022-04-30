«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции

В матче 35-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» на своём поле сыграл в результативную ничью с «Антальяспором» (2:2).

Этот результат позволил «Трабзонспору» оформить досрочное чемпионство. До конца турецкой Суперлиги осталось 3 тура. Команда из Трабзона набрала 77 очков после 35 туров. Ближайший преследователь «Фенербахче» имеет в активе 68 очков. Так как до конца сезона-2021/22 осталось три тура, ближайший преследователь потерял математические шансы на чемпионство.

«Трабзонспор» стал чемпионом Турции в седьмой раз в своей истории. В последний раз команда побеждала в национальном чемпионате в 1984 году.