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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Трабзонспор» впервые с 1984 года стал чемпионом Турции

30 Апреля 2022 • 23:52 Комментировать
Трабзонспор
2:2
Антальяспор
окончен

В матче 35-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» на своём поле сыграл в результативную ничью с «Антальяспором» (2:2).

Этот результат позволил «Трабзонспору» оформить досрочное чемпионство. До конца турецкой Суперлиги осталось 3 тура. Команда из Трабзона набрала 77 очков после 35 туров. Ближайший преследователь «Фенербахче» имеет в активе 68 очков. Так как до конца сезона-2021/22 осталось три тура, ближайший преследователь потерял математические шансы на чемпионство.

«Трабзонспор» стал чемпионом Турции в седьмой раз в своей истории. В последний раз команда побеждала в национальном чемпионате в 1984 году.


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Трабзонспор Чемпионат Турции
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окончен Трабзонспор 2:2 Антальяспор 1.63 4.00 4.60
01.05  16:00 Аланьяспор ... Малатьяспор 1.38 4.80 7.20
01.05  16:00 Кайсериспор ... Бешикташ 3.10 3.50 2.16
01.05  20:30 Гёзтепе ... Ризеспор 2.17 3.45 3.00
01.05  20:30 Галатасарай ... Сивасспор 2.06 3.45 3.40
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