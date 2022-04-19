Озил может продолжить карьеру в США

Американский «Лос-Анджелес» проявляет заинтересованность в подписании полузащитника Месута Озила.

В настоящий момент экс-игрок мадридского «Реала» лондонского «Арсенала» и сборной Германии принадлежит «Фенербахче», однако турецкий клуб приостановил контракт Озила по неустановленным причинам. Летом 33-летний атакующий хавбек может стать свободным агентом.

Согласно информации Ридвана Дилмена, новым клубом Озила, вероятно, будет «Лос-Анджелес», представляющий МЛС: «Я вижусь с Месутом каждые две недели, и знаю об интересе к нему со стороны «Лос-Анджелеса», – приводит издание Goal слова бывшего футболиста сборной Турции и давнего друга Озила.