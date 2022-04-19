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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Озил может продолжить карьеру в США

19 Апреля 2022 • 19:52 Комментировать
Ризеспор
...
Фенербахче
4.80 4.20 1.65
22.04 20:30

Американский «Лос-Анджелес» проявляет заинтересованность в подписании полузащитника Месута Озила.

В настоящий момент экс-игрок мадридского «Реала» лондонского «Арсенала» и сборной Германии принадлежит «Фенербахче», однако турецкий клуб приостановил контракт Озила по неустановленным причинам. Летом 33-летний атакующий хавбек может стать свободным агентом.

Согласно информации Ридвана Дилмена, новым клубом Озила, вероятно, будет «Лос-Анджелес», представляющий МЛС: «Я вижусь с Месутом каждые две недели, и знаю об интересе к нему со стороны «Лос-Анджелеса», – приводит издание Goal слова бывшего футболиста сборной Турции и давнего друга Озила.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил Лос-Анджелес
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