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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли посвятил гол Агуэро

11 Апреля 2022 • 13:36 Комментировать
Касымпаша
...
Адана Демирспор
17.04 16:00
Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а ныне форвард турецкого «Адана Демиспор» Марио Балотелли посвятил свой вчерашний забитый гол в ворота «Алтая» своему бывшему одноклубнику Серхио Агуэро, который пару месяцев назад был вынужден закончить карьеру из-за проблем с сердцем.
 
Во время празднования гола нападающий продемонстрировал фирменный жест пальцами, который ранее использовал Серхио. После игры Балотелли опубликовал фото с празднования в социальных сетях и отметил Агуэро. Аргентинец ответил ему сообщением «Великий Марио».
 
Напомним, Балотелли и Агуэро вместе выступали за «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 годы. В составе «горожан» футболисты вместе выиграли чемпионский титул АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Серхио Агуэро Адана Демирспор
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11.04  20:30 Антальяспор ... Хатайспор 2.41 3.40 2.80
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