Балотелли посвятил гол Агуэро

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а ныне форвард турецкого «Адана Демиспор» Марио Балотелли посвятил свой вчерашний забитый гол в ворота «Алтая» своему бывшему одноклубнику Серхио Агуэро, который пару месяцев назад был вынужден закончить карьеру из-за проблем с сердцем.

Во время празднования гола нападающий продемонстрировал фирменный жест пальцами, который ранее использовал Серхио. После игры Балотелли опубликовал фото с празднования в социальных сетях и отметил Агуэро. Аргентинец ответил ему сообщением «Великий Марио».

Напомним, Балотелли и Агуэро вместе выступали за «Манчестер Сити» с 2011 по 2013 годы. В составе «горожан» футболисты вместе выиграли чемпионский титул АПЛ.