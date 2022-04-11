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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» не проигрывает в 8 матчах кряду

11 Апреля 2022 • 10:27 Комментировать
Фенербахче
2:0
Галатасарай
окончен

Футболисты «Фенербахче» уверенно переиграли «Галатасарай» со счётом 2:0 и довели свою беспроигрышную серию до восьми матчей.

«Жёлто-чёрные» обыграли «Галатасарай» со счётом 2:0 благодаря голам Зайца и Дурсуна. «Фенербахче» не проигрывает уже в восьми матчах кряду. Стоит отметить, что последний раз футболисты «Фенербахче» проигрывали в турецком чемпионате в начале февраля, когда случилось минимальное поражение от «Истанбула».

Напомним, что на данный момент команда под шефством Исмаила Картала занимает вторую позицию в турнирной таблице турецкой лиги.

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Фенербахче Чемпионат Турции
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