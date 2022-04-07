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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Директор «Гёзтепе» опроверг слухи о покупки клуба Абрамовичем

07 Апреля 2022 • 17:12 Комментировать
Фенербахче
...
Гёзтепе
16.04 20:30
Директор турецкого «Гёзтепе» развеял слухи о том, что команду приобрёл российский олигарх Роман Абрамович. Вчера появилась информация, что владелец «Челси» якобы купил «Гёзтепе».
 
«Нет, истории о том, что Абрамович покупает наш клуб не являются правдой. Однозначно нет. Это просто слухи, которые распространяет пресса», – говорится в заявлении директора клуба.
 
Напомним, что ранее правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича, которые находятся в стране. В число санкций попал и футбольный клуб «Челси», который на данный момент выставлен на продажу. Сообщается, что новым владельцем команды, скорее всего, станет семейство Рикетсов.
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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович Гёзтепе
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ФЕНЕРБАХЧЕ ГЁЗТЕПЕ
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