Директор «Гёзтепе» опроверг слухи о покупки клуба Абрамовичем

Директор турецкого «Гёзтепе» развеял слухи о том, что команду приобрёл российский олигарх Роман Абрамович. Вчера появилась информация, что владелец «Челси» якобы купил «Гёзтепе».

«Нет, истории о том, что Абрамович покупает наш клуб не являются правдой. Однозначно нет. Это просто слухи, которые распространяет пресса», – говорится в заявлении директора клуба.

Напомним, что ранее правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича, которые находятся в стране. В число санкций попал и футбольный клуб «Челси», который на данный момент выставлен на продажу. Сообщается, что новым владельцем команды, скорее всего, станет семейство Рикетсов.