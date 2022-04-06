Кто такой «Гёзтепе»: Абрамович нашёл замену «Челси»

Турецкие СМИ сообщили, что Роман Абрамович приобрёл новый футбольный клуб. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о «Гёзтепе», который заменит «Челси».

Из-за британских санкций Роман Абрамович был вынужден отказаться от «Челси». Для российского олигарха лондонский клуб был настоящей страстью, отказ от которой был очень болезненным. Абрамович прикипел к футболу, ему нравилось ощущение обладания клубом. Для него «Челси» был не бизнесом, а чем-то иным. Лучшее тому доказательство, что Абрамович не смог долго жить без футбола. Теперь он стал владельцем турецкого «Гёзтепе».

Клуб из Измира сейчас находится в зоне вылета. Более того, почти нет сомнений, что «Гёзтепе» вылетит. Команда идёт 18-й, отставая от спасительной 16-й строчки на девять очков. До конца сезона осталось 7 туров, и за эту дистанцию отыграть отставание почти нереально. Однако зная основательный подход Абрамовича, можно быть уверенным в том, что «Гёзтепе» не только за год вернётся в элиту, но и станет впоследствии силой в турецком футболе.

Сейчас «Гёзтепе» чем-то напоминает «Челси» к моменту прихода Абрамовича. Клуб из Измира выигрывал чемпионат Турции лишь однажды, причём очень давно – в 1950 году. Можно вспомнить, что лондонцы тоже до Абрамовича выигрывали чемпионат Англии однажды и также в 50-х годах. Также «Гёзтепе» дважды выигрывал кубок страны и разок завоевал Суперкубок. Хотя история клуба не слишком богата на трофеи, однако она успешнее, чем у «Алтая» – другого коллектива из Измира, от которого в 1925-м и откололась новая команда Абрамовича.

Худший период в истории «Гёзтепе» случился в начале XXI века, когда в 2007 году клуб из-за финансовых проблем докатился до любительской лиги Измира. Тем не менее Altınbaş Holding, взявший под крыло команду, помог ей вернуться в профессиональный турецкий футбол. В 2014-м «Гёзтепе» приобрёл Мехмет Сепил, а сделку оценивали в 9 миллионов долларов. Теперь все с нетерпением ждут информации, за сколько он уступил клуб Абрамовичу. Именно Сепил в 2017-м вернул «Гёзтепе» в элиту турецкого футбола.

Интересно, что самым принципиальным соперником «Гёзтепе» является не «Алтай», а другой клуб из Измира – «Каршияка». Правда, этот коллектив выступает сейчас в третьей турецкой лиге. В 1981 году матч этих двух команд в рамках второй турецкой лиги посетили 80 000 зрителей. Этот показатель внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый посещаемый поединок в мире среди вторых дивизионов.

Конечно, очень интересно, как Абрамович будет строить новый клуб. В Английскую премьер-лигу даже в свежий проект пригласить сильных игроков было довольно просто. Этот чемпионат входит в топ-5 в Европе, куда все стремятся. Выступать же в турецкой Суперлиге лучшие футболисты мира уж точно не мечтают. По этой причине Абрамовичу придётся отказаться от идеи выиграть Лигу чемпионов, это едва ли возможно. Хотя, быть может, в этом и есть некий вызов для российского олигарха. Сможет ли он сделать команду из Турции европейским топ-клубом?

«Гёзтепе» помимо прочего может стать этаким окном в Европу для российских футболистов. У Абрамовича уж точно не будет сложностей в том, чтобы их подписывать, в отличие от многих европейских клубов. С другой стороны, хочется верить, что к моменту возвращения «Гёзтепе» в турецкую Суперлигу обстановка в мире успокоится. Ну и, конечно, теперь очень хотелось бы увидеть матч какого-то еврокубка между клубом из Измира и «Челси».

Роман Андреев