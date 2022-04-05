Информация о покупке Абрамовичем турецкого клуба не подтвердилась

В Турции отреагировали на слухи о том, что российский олигарх Роман Абрамович купил турецкий клуб «Гёзтепе». Ранее в некоторых источниках появились сведения о том, что сделка уже заключена, и о ней объявят в конце недели. Впрочем, вскоре после этого сразу же появились опровержения, а некоторые источники даже удалили свои первоначальные сообщения, уточнет турецкое издание D-Smart Spor.

Абрамович с 2003-го года владеет клубом «Челси», но нынешняя внешнеполитическая ситуация вынуждает его искать покупателя для своего клуба.