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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Информация о покупке Абрамовичем турецкого клуба не подтвердилась

05 Апреля 2022 • 22:59 Комментировать
Гёзтепе
...
Кайсериспор
2.15 3.75 3.10
09.04 16:00

В Турции отреагировали на слухи о том, что российский олигарх Роман Абрамович купил турецкий клуб «Гёзтепе». Ранее в некоторых источниках появились сведения о том, что сделка уже заключена, и о ней объявят в конце недели. Впрочем, вскоре после этого сразу же появились опровержения, а некоторые источники даже удалили свои первоначальные сообщения, уточнет турецкое издание D-Smart Spor.

Абрамович с 2003-го года владеет клубом «Челси», но нынешняя внешнеполитическая ситуация вынуждает его искать покупателя для своего клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Абрамович Гёзтепе
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