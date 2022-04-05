Абрамович приобрёл турецкий «Гёзтепе»

Действующий владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович приобрёл новую команду. По сообщениям турецкого издания D-Smart Spor, россиянин завершил приобретение местного «Гёзтепе».

Официального объявления о сделке пока ещё не было, но источник уверяет, что оно будет сделано в пятницу. Ранее уже сообщалось о том, что Абрамович может купить себе новую команду в Турции.

Напомним, что на данный момент «Челси», которым Абрамович владеет с 2003 года выставлен на продажу. Олигарх вынужденно пошёл на этот шаг из-за санкций британского правительства. При Абрамовиче лондонский клуб выиграл все возможные трофеи.