Озил всё же решил остаться в «Фенербахче»

Известный немецкий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил принял решение остаться в турецкой команде.

По информации издания As, 33-летний немецкий футболист хочет остаться в турецком клубе даже несмотря на конфликт с главным тренером, из-за которого Месута недавно отстранили от тренировок. Напомним, что договор Озила с «Фенербахче» рассчитан до июня 2024 года. Немец надеется, что ситуация в команде скоро изменится.

Напомним, что в этом сезоне Месут Озил провёл в турецкой лиге 22 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя ассистами.