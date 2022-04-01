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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Озил всё же решил остаться в «Фенербахче»

01 Апреля 2022 • 08:48 Комментировать

Известный немецкий полузащитник «Фенербахче» Месут Озил принял решение остаться в турецкой команде.

По информации издания As, 33-летний немецкий футболист хочет остаться в турецком клубе даже несмотря на конфликт с главным тренером, из-за которого Месута недавно отстранили от тренировок. Напомним, что договор Озила с «Фенербахче» рассчитан до июня 2024 года. Немец надеется, что ситуация в команде скоро изменится.

Напомним, что в этом сезоне Месут Озил провёл в турецкой лиге 22 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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