Агент Озила высказался о будущем своего клиента в «Фенербахче»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил отказывается покидать команду после конфликта с главным тренером.

Текущее соглашение немца с клубом истекает летом 2024 года. 33-летний футболист на данный момент отстранен от тренировочного процесса вместе с Озаном Туфаном.

Агент Озила высказался о будущем своего клиента:

«Определенный процесс начался. Месут работает отдельно. Он имеет полное право продолжать работать с командой, учитывая условия контракта. Ожидаем решения руководства. Не знаем, что будет далее» — сказал Эркут Согут изданию Fanatik.