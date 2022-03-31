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Агент Озила высказался о будущем своего клиента в «Фенербахче»

31 Марта 2022 • 04:31 Комментировать

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил отказывается покидать команду после конфликта с главным тренером.

Текущее соглашение немца с клубом истекает летом 2024 года. 33-летний футболист на данный момент отстранен от тренировочного процесса вместе с Озаном Туфаном.

Агент Озила высказался о будущем своего клиента:

«Определенный процесс начался. Месут работает отдельно. Он имеет полное право продолжать работать с командой, учитывая условия контракта. Ожидаем решения руководства. Не знаем, что будет далее» — сказал Эркут Согут изданию Fanatik.


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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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