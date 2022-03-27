«Бешикташ» хочет сохранить Пьянича

Руководители турецкого «Бешикташа» хотели бы сохранить у себя боснийского полузащитника Миралема Пьянича.

По информации Mundo Deportivo, представители турецкой команды очень хотели бы оставить 31-летнего боснийского футболиста, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу». Вот только сейчас «Бешикташ» платит Миралему лишь часть зарплаты, а позволить себе полный оклад боснийца турецкий клуб не может.

Напомним, что в этом сезоне Миралем Пьянич провёл в турецкой лиге 16 поединков и отметился двумя результативными передачами.