Колыванов назвал причины, по которым Абрамович не хочет покупать российский клуб

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов считает, что бизнесмен Роман Абрамович не заинтересован в покупке российской команды из-за введенных санкций.

В интервью «ГазетаRu» эксперт предположил, что в связи с данной обстановкой российские клубы не могут участвовать в европейских турнирах. По словам специалиста, это единственная причина, почему Абрамович не хочет покупать российскую команду.

Утром, 23 марта турецкий канал CNN Turk сообщил, что российский бизнесмен веред переговоры с владельцем турецкого клуба «Гёзтепе» на тему покупки команды.

После 30-го тура команда из турецкой Суперлиги занимает 18-е место в турнирной таблице и рискует вылететь из элитного дивизиона.