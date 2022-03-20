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Кассано: «Балотелли - гениальный безумец»

20 Марта 2022 • 01:06 Комментировать
Адана Демирспор
2:1
Истанбул Башакшехир
окончен

Бывший нападающий целого ряда итальянских клубов, а также мадридского «Реала» Антонио Кассано недоумевает по поводу неудачи Марио Балотелли - его не включили в финальный вариант сборной Италии на проведение стыковых матчей для попадания на чемпионат мира. По мнению Кассано, это потерял для сборной Италии, особенно ослабленной тяжелой травмой Федерико Кьезы.

- Сперва должен сказать, что я всегда буду поддерживать решения Манчини, даже если они не нравятся мне. Я бы Балотелли взял с собой. Он может все решить за одну минуту. Он безумец, но гениальный безумец. Такой игрок очень нужен в определенные моменты, - заявил Кассано, слова которого цитирует Bobo TV.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Кассано Марио Балотелли
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