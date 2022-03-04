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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» опроверг информацию о невыплате зарплаты Озилу

04 Марта 2022 • 15:31 Комментировать
Фенербахче
...
Трабзонспор
2.30 3.40 3.15
06.03 19:00

Турецкий «Фенербахче» выступил с официальным заявлением, в котором опроверг слухи о задержке зарплаты Месуту Озилу.

Ранее в турецких СМИ появились сообщения, согласно которым Озил отказывается играть за стамбульский клуб в связи с невыплатой зарплаты.

«Новости о том, что Месут Озил отказывается выходить на поле из-за долгов клуба по его зарплате, не имеют ничего общего с реальностью. Несмотря на тяжёлое финансовое положение «Фенербахче», все платежи производятся своевременно», – сказано на официальном сайте клуба.

Месут Озил выступает за «Фенербахче» с начала 2021 года. Ранее он представлял лондонский «Арсенал» и мадридский «Реал». В текущем розыгрыше турецкой Суперлиги экс-игрок сборной Германии провёл 19 матчей, в которых забил 7 голов и дважды ассистировал товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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