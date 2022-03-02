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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли: «Я не завидую Роналду и Месси»

02 Марта 2022 • 14:14 Комментировать
Малатьяспор
...
Адана Демирспор
04.03 20:00

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли признался, что успехи Криштиану Роналду и Лионеля Месси не вызывают у него зависти.

31-летний итальянец считался одним из наиболее одарённых молодых футболистов в начале прошлого десятилетия, но так и не реализовал свой потенциал. Впрочем, сам Балотелли по-прежнему высокого мнения о собственных способностях.

«У меня были возможности выйти на уровень Роналду и Месси, которыми я не воспользовался. Но я на 100% уверен, что не уступаю им в мастерстве. Могу ли я сравнивать себя с игроками, выигравшими 12 «золотых мячей» на двоих? Нет. Никто не может. Но если речь идёт именно о футбольных качествах, то мне нечему завидовать», – высказался Марио в интервью The Athletic.

В нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги Балотелли отметился 10 голами в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Марио Балотелли Адана Демирспор
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