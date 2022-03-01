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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Бьелса может получить работу в «Фенербахче»

01 Марта 2022 • 17:29 Комментировать
Фенербахче
...
Трабзонспор
06.03 19:00

Уволенный из английского «Лидса» Марсело Бьелса может продолжить свою тренерскую деятельность в турецком клубе «Фенербахче». Как уточняет Hürriyet, руководство клуба уже связалось с аргентинским специалистом. В прошлом «Фенербахче» часто пытался пригласить тренеров самого высокого уровня, вроде Йоахима Лёва или Жорже Жезуса.

Сейчас «Фенербахче» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Турции, есть возможность подняться на второе место, но борьба за титул исключена - отставание от «Трабзонспора» составляет двадцать очков.

Ранее Бьелса никогда не работал в Турции. У руля «Лидса» он провел четыре года - с 2018 по 2022 год.
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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Марсело Бьелса
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