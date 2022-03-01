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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Футболист турецкого клуба не пожелал одевать футболку «Нет войне»

01 Марта 2022 • 04:40 Комментировать

Выступающий за турецкий клуб второй лиги «Эрзурум ББ» защитник Айкут Демир демонстративно не стал надевать предложенную ему футболку с призывом «Нет войне», в то время как все остальные его партнеры по команде надели ее. Этот инцидент произошел перед началом матча двадцать седьмого тура.

Демир пояснил свое решение, дав понять, что ему не нравится лицемерная политика, в результате которой одни конфликты и жертвы выпячиваются, а другие, наоборот, замалчиваются.

- На Ближнем Востоке тысячи людей гибнут из-за войн ежедневно. Но они полностью игнорируют эту жестокость, зато ведут себя совершенно иначе, когда речь идет об Европе. Я сочувствую невинно страдающим людям, но не могу надеть эту футболку, - пояснил Демир. которого цитирует новостное агентство Anadolu.

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Евро-Футбол.Ру,
Эрзурум Айкут Демир
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