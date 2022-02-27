Хамес Родригес может оказаться в «Галатасарае»

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес может вернуться поближе к Европе из «ссылки», в которой он пребывает в последнее время, выступая за катарский «Аль-Райян». Как сообщает испанское издание AS, кандидатурой Хамеса интересуется турецкий «Галатасарай», которому вскоре предстоит сразиться с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 Лиги Европы. В самое ближайшее время должны быть инициированы переговоры по условиям возможного соглашения.

Последним европейским клубом Хамеса был «Эвертон», но он покинул его из-за разногласий с бывшим тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Ранее он выступал за такие клубы, как «Бавария» и мадридский «Реал».