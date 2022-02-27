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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Хамес Родригес может оказаться в «Галатасарае»

27 Февраля 2022 • 21:34 Комментировать
Галатасарай
4:2
Ризеспор
окончен

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес может вернуться поближе к Европе из «ссылки», в которой он пребывает в последнее время, выступая за катарский «Аль-Райян». Как сообщает испанское издание AS, кандидатурой Хамеса интересуется турецкий «Галатасарай», которому вскоре предстоит сразиться с каталонской «Барселоной» в рамках 1/8 Лиги Европы. В самое ближайшее время должны быть инициированы переговоры по условиям возможного соглашения.

Последним европейским клубом Хамеса был «Эвертон», но он покинул его из-за разногласий с бывшим тренером команды Рафаэлем Бенитесом. Ранее он выступал за такие клубы, как «Бавария» и мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Хамес Родригес
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окончен Хатайспор 5:2 Малатьяспор
окончен Аланьяспор 5:1 Коньяспор 2.20 3.40 3.00
окончен Галатасарай 4:2 Ризеспор 1.16 6.60 15.00
28.02  20:00 Касымпаша ... Фенербахче 2.90 3.40 2.33
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