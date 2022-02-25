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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Пьянич: «Вой сирен мне знаком с детства»

25 Февраля 2022 • 20:34 Комментировать
Сивасспор
...
Бешикташ
3.20 3.65 2.03
Через 22 ч. 6 мин.

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич родился в боснийском городе Тузла, который во времена войны в его стране (1992-1995) являлся неофициальной столицей боснийских мусульман (официальной являлся город Сараево, но он оспаривался боснийскими сербами).

В Тузле было неспокойно в те времена, и семья Пьяничей эмигрировала в Люксембург. Тем не менее, вкусить сомнительные прелести военного времени он успел - и сожалеет о том, что подобное повторяется в мире вновь и вновь.

- Я был очень маленьким, когда узнал, что означает вой сирен. И когда я снова слышу его, думаю о том, что случилось с некоторыми моими друзьями. Дети не должны переживать этот кошмар, - написал в «Твиттере» бывший футболист «Ромы», «Ювентуса» и «Барселоны».
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Миралем Пьянич
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26.02  19:00 Сивасспор ... Бешикташ 3.20 3.65 2.03
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