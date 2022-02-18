В состав «Галатасарая» вернулся футболист, который едва не лишился навсегда зрения из-за взрыва петарды в руках

«Не играйте с огнем» - и с петардами также, наверняка подтвердил бы 30-летний норвежец Омар Эль-Абделлауи, в прошлом выступавший в АПЛ, а ныне принадлежащий «Галатасараю». В последний день 2020 года он стал жертвой неприятнейшего инцидента - в руках Эль-Абделлауи взорвалась петарда, из-за чего защитник получил тяжкие увечья, на какое-то время потеряв способность видеть.

- В первые дни было очень плохо все, я даже не различал, день или ночь на улице. Мне было очень страшно. Я не мог спать. Возвращение зрения - это было незабываемым моментом для меня, - заявил Эль-Абделлауи, слова которого приводит The Guardian.

Спустя более чем год Эль-Абделлауи наконец-то вернулся в заявку «Галатасарая», хотя в матче с «Кайсериспором» на поле он все-таки не вышел, просидев на скамейке запасных.