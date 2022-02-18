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В состав «Галатасарая» вернулся футболист, который едва не лишился навсегда зрения из-за взрыва петарды в руках

18 Февраля 2022 • 19:33 Комментировать
Галатасарай
1:1
Кайсериспор
окончен

«Не играйте с огнем» - и с петардами также, наверняка подтвердил бы 30-летний норвежец Омар Эль-Абделлауи, в прошлом выступавший в АПЛ, а ныне принадлежащий «Галатасараю». В последний день 2020 года он стал жертвой неприятнейшего инцидента - в руках Эль-Абделлауи взорвалась петарда, из-за чего защитник получил тяжкие увечья, на какое-то время потеряв способность видеть.

- В первые дни было очень плохо все, я даже не различал, день или ночь на улице. Мне было очень страшно. Я не мог спать. Возвращение зрения - это было незабываемым моментом для меня, - заявил Эль-Абделлауи, слова которого приводит The Guardian.

Спустя более чем год Эль-Абделлауи наконец-то вернулся в заявку «Галатасарая», хотя в матче с «Кайсериспором» на поле он все-таки не вышел, просидев на скамейке запасных.
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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Омар Эль-Абделлауи
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Идет 45 минута Коньяспор 2:1 Касымпаша
19.02  13:30 Малатьяспор ... Антальяспор 2.60 3.35 2.60
19.02  16:00 Кайсериспор ... Гиресунспор 2.10 3.30 3.45
19.02  19:00 Бешикташ ... Алтай 1.45 4.60 6.80
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