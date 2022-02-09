​Кудряшов разошёлся с женой

Футболист сборной России Фёдор Кудряшов на своей страничке в «Инстаграме» сообщил о том, что разошёлся со своей женой Анастасией.

По словам Кудряшова, они с супругой не подавали на развод, чтобы не было шумихи, но при этом какое-то время они общаются исключительно как родители своих детей.

«Я очень рад тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь. Счастливая женщина – это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья», - написал Кудряшов.

Фёдор Кудряшов выступает за турецкий клуб «Антальяспор». Отметим, что защитник провёл 48 матчей за сборную России и забил один гол – в ворота Сан-Марино.