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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Кудряшов разошёлся с женой

09 Февраля 2022 • 14:28 Комментировать

Футболист сборной России Фёдор Кудряшов на своей страничке в «Инстаграме» сообщил о том, что разошёлся со своей женой Анастасией.

По словам Кудряшова, они с супругой не подавали на развод, чтобы не было шумихи, но при этом какое-то время они общаются исключительно как родители своих детей.

«Я очень рад тому, что у Насти сейчас своя личная жизнь. Счастливая женщина – это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья», - написал Кудряшов.

Фёдор Кудряшов выступает за турецкий клуб «Антальяспор». Отметим, что защитник провёл 48 матчей за сборную России и забил один гол – в ворота Сан-Марино.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Кудряшов Антальяспор
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