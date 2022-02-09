Лидер турецкого чемпионата усилился игроком из леверкузенского «Байера»

Лидирующий с большим отрывом в турецкой Суперлиге «Трабзонспор» объявил о переходе 18-летнего игрока юношеских сборных Германии - нападающего Эмрехана Гедикли, у которого, как можно догадаться, турецкие корни.

Гедикли переходит в «Трабзонспор» из леверкузенского «Байера». Речь идет о полном трансфере, Гедикли подписал пятилетний контракт, срок которого истечет только летом 2026 года, сообщает официальный «Твиттер» турецкого клуба. Он обошелся «Трабзонспору» в 800 тысяч евро.

Во взрослой команде «Байера» Гедикли еще не играл, но на молодежном уровне он весьма убедителен - 13 голов в восьми матчах в разных турнирах в текущем сезоне.