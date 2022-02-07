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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Балотелли блистает в Турции - сделал дубль и принес своему клубу очередную победу

07 Февраля 2022 • 07:22 Комментировать
Ризеспор
1:3
Адана Демирспор
окончен

Похоже, что интерес Роберто Манчини к его персоне вдохновляет Марио Балотелли - после вызова в расположение итальянской сборной окрыленный Марио сделал дубль в очередном матче своего клуба «Адана Демирспор» в турецкой Суперлиге.

Благодаря этому успеху его команда обыграла «Ризеспор» и вернула себе третью строчку в турнирной таблице. Правда, шансы забраться еще выше сомнительны - до «Трабзонспора» семнадцать очков отставания, до «Коньяспора» - восемь, при этом у «Аданы» на матч больше.

Что до личных успехов выступающего в Турции с прошлого года Балотелли, то теперь у него уже одиннадцать голов - десять в чемпионате и один в кубке, забитых в 22 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Балотелли Адана Демирспор
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