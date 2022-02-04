Экс-спартаковец Луис Адриано будет выступать в турецком «Антальяспоре»

Бразильский нападающий Луис Адриано, запомнившийся по выступлениям в «Шахтёре» и «Спартаке», далее будет защищать цвета турецкого «Антальяспора». Сообщение о контракте появилось в «Твиттер»-аккаунте турецкого клуба. Срок соглашения - полтора года.

Последним клубом 34-летнего бразильца был «Палмейрас», в составе которого он выступал с 2019 года. Также какое-то время успел поиграть в составе «Милана», а в период 2014-2015 даже приглашался в сборную Бразилии. Но за нее отыграл только четыре матча, не забив ни одного гола.

«Антальяспор» занимает семнадцатое место в турецкой Суперлиге, нахходясь на грани вылета.