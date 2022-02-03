Экс-нападающий «Спартака» Адриано может стать одноклубником Кудряшова

Экс-форвард московского «Спартака» Луис Адриано, последним местом работы которого был «Палмейрас», с большой долей вероятности продолжит карьеру в турецком чемпионате.

Как сообщил посредством твиттер-аккаунта журналист Фабрицио Романо, 34-летний бразилец близок к переходу в «Антальяспор», за который выступает российский защитник Фёдор Кудряшов. Адриано вскоре может подписать с турками контракт до середины 2023 года.

Напомним, что Луис выступал в российской Премьер-лиге с 2017 по 2019 год. В составе «Спартака» нападающий сыграл 79 матчей, забил 25 голов и сделал 14 результативных передач.