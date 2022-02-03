Диего Коста может продолжить карьеру в Турции

Испанский форвард Диего Коста, находящийся в статусе свободного агента после ухода из «Атлетико Минейро», подыскивает себе новую команду.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, агент экс-игрока мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» вступил в переговоры с «Фенербахче». Коста готов присоединиться к стамбульскому клубу, если ему предложат контракт на полтора года.

Ранее ходили слухи о возможном переходе Диего в испанский «Хетафе» и итальянскую «Салернитану».

В составе «Атлетико Минейро» Коста провел 19 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.