Бывший тренер сборной Германии близок к контракту с «Фенербахче»

Йоахим Лёв, в 2014 году приведший сборную Германии к победе в чемпионате мира, близок к тому, чтобы стать наставником «Фенербахче». Условия контракта с турецким клубом уже практически согласованы, сообщает Haber Global. Как уточняет источник, Лёв подпишет трехлетнее соглашение с клубом, в котором он когда-то уже работал - в период 1998-1999.

После этого он поработал с «Карлсруэ», еще одним турецким клубом «Аданаспор», австрийскими «Тироль» и «Аустрия», а в 2004 вошел в тренерский штаб немецкой сборной, через два года став ее главным тренером. Апогеем этой работы стал выигранный в блистательном стиле чемпионат мира в Бразилии.