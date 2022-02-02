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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Жедсон Фернандеш близок к переходу в «Бешикташ»

02 Февраля 2022 • 19:55 Комментировать
Бешикташ
...
Антальяспор
1.77 3.80 4.50
06.02 19:00

Полузащитник португальской «Бенфики» Жедсон Фернандеш близок к переходу в турецкий «Бешикташ». Сообщается, что игрок присоединится к клубу на постоянно основе. При этом, до конца сезона Фернандеш будет выступать на правах аренды, так как клуб пока что не может регистрировать новых иностранцев до лета.

Напомним, что ранее Фернандеш выступал на правах аренды за лондонский «Тоттенхэм», но, в конечном итоге, «шпоры» отказались выкупать полузащитника по истечению арендного соглашения.

В этом сезоне Фернандеш провёл 3 матча в чемпионате Португалии, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Жедсон Фернандеш
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БЕШИКТАШ АНТАЛЬЯСПОР
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