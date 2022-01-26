Монтелла гордится тем, что Балотелли вызвали в сборную

Винченцо Монтелла гордится тем, что Марио Балотелли получил приглашение в сборную - итальянский специалист считает это и частичкой своего успеха также. Дело в том, что «Аэроплан» тренирует турецкий «Адана Демиспор» - то есть клуб, в котором Марио и выступает. Соответственно, его хорошую спортивную форму Монтелла не без оснований считает своей заслугой.

- Я обещал ему, что помогу вернуть место в сборной. И это окружение мотивирует его еще больше. Очень рад за Марио - как будто пригласили меня самого, - заявил Монтелла, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Монтелла приглашался в сборную Италии с 1999 по 2005 год, сыграв в ее составе 20 матчей. В них он забил три гола. Балотелли провел за сборную 36 матчей, забив четырнадцать голов.