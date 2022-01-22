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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Воодушевлённый возможным вызовом в сборную Италии Балотелли прекрасно провёл очередной матч в Турции

22 Января 2022 • 23:02 Комментировать
Адана Демирспор
5:0
Фатих Карагюмрюк
окончен

Сегодня мы уже сообщали о том, что Марио Балотелли может вернуться в национальную сборную Италии, и, воодушевленный подобными известиями футболист выдал отличный матч в турецком чемпионате.

Он вышел на замену за восемь минут до конца игры между «Адана Демирспор» и «Фатих Карагюмрюк», сразу же забил гол, а затем еще и сделал голевую передачу, подведя черту под разгромной победой его клуба - 5:0.

Теперь на счету Балотелли уже семь голов в текущем сезоне, а его команда поднялась на третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Марио Балотелли Адана Демирспор
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окончен Адана Демирспор 5:0 Фатих Карагюмрюк 1.75 3.70 4.80
окончен Сивасспор 1:1 Фенербахче 2.65 3.05 2.85
окончен Истанбул Башакшехир 1:2 Гёзтепе 1.83 3.40 4.70
23.01  13:30 Касымпаша ... Кайсериспор 2.23 3.40 3.05
23.01  13:30 Хатайспор ... Ризеспор 1.87 3.45 4.10
23.01  16:00 Гиресунспор ... Аланьяспор 2.50 3.20 2.80
23.01  16:00 Антальяспор ... Газиантеп
23.01  16:00 Алтай ... Коньяспор 3.05 3.45 2.30
23.01  19:00 Галатасарай ... Трабзонспор 2.50 3.20 2.80
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