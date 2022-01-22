Воодушевлённый возможным вызовом в сборную Италии Балотелли прекрасно провёл очередной матч в Турции

Сегодня мы уже сообщали о том, что Марио Балотелли может вернуться в национальную сборную Италии, и, воодушевленный подобными известиями футболист выдал отличный матч в турецком чемпионате.

Он вышел на замену за восемь минут до конца игры между «Адана Демирспор» и «Фатих Карагюмрюк», сразу же забил гол, а затем еще и сделал голевую передачу, подведя черту под разгромной победой его клуба - 5:0.

Теперь на счету Балотелли уже семь голов в текущем сезоне, а его команда поднялась на третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.