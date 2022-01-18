Экс-игрок «Шахтёра» и «Эвертона» близок к трансферу в Турцию

Бразильский полузащитник Бернард Дуарте, известный по выступлениям за донецкий «Шахтёр» и английский «Эвертон», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом рапортуют местные СМИ.

Подписать 29-летнего футболиста желает клуб «Адана Демирспор». Турки уже сделал игроку предложение о начале сотрудничества.

В настоящий момент Бернард выступает в Объединённых Арабских Эмиратах. Бразилец защищает цвета команды «Шарджа».

За «Шахтёр» хавбек выступал с 2013 по 2018 год. Затем он перебрался в «Эвертон». В футболке «ирисок» бразилец провел три сезона.