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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-игрок «Шахтёра» и «Эвертона» близок к трансферу в Турцию

18 Января 2022 • 10:40 Комментировать

Бразильский полузащитник Бернард Дуарте, известный по выступлениям за донецкий «Шахтёр» и английский «Эвертон», имеет вариант продолжения карьеры в турецком чемпионате. Об этом рапортуют местные СМИ.

Подписать 29-летнего футболиста желает клуб «Адана Демирспор». Турки уже сделал игроку предложение о начале сотрудничества.

В настоящий момент Бернард выступает в Объединённых Арабских Эмиратах. Бразилец защищает цвета команды «Шарджа».

За «Шахтёр» хавбек выступал с 2013 по 2018 год. Затем он перебрался в «Эвертон». В футболке «ирисок» бразилец провел три сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бернард Дуарте Адана Демирспор
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