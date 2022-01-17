«Антальяспор» через свой официальный сайт объявил о подписании контракта с полузащитником Фернандо, защищавшим цвета «Спартака» в 2016-2019 годах. Ранее о такой возможности сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», связывавшееся с агентом бразильского футболиста.

Фернандо подписал с «Антальяспором» контракт, рассчитанный на полтора сезона. За турецкий клуб он будет выступить под номером 20.

На текущий момент «Антальяспор» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции. Ближайший матч команда проведёт в среду, 19 января, против «Ризеспора».