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​Экс-хавбек «Спартака» Фернандо перешёл в «Антальяспор» официально

17 Января 2022 • 15:14 Комментировать

«Антальяспор» через свой официальный сайт объявил о подписании контракта с полузащитником Фернандо, защищавшим цвета «Спартака» в 2016-2019 годах. Ранее о такой возможности сообщало сетевое издание «Евро-Футбол.Ру», связывавшееся с агентом бразильского футболиста.

Фернандо подписал с «Антальяспором» контракт, рассчитанный на полтора сезона. За турецкий клуб он будет выступить под номером 20.

На текущий момент «Антальяспор» располагается на пятнадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Турции. Ближайший матч команда проведёт в среду, 19 января, против «Ризеспора».

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Евро-Футбол.Ру,
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