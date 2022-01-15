Эрдоган подписал контракт с «Трабзонспором»

Атакующий фланговый полузащитник Юсуф Эрдоган сменил «Касыпамаша» на «Трабзонспор».

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Турции заплатил за 29-летнего Эрдогана 500 тысяч евро, сообщает Transferamarkt. При этом на портале Юсуф оценивается в полтора миллиона евро.

Контракт Юсуфа Эрдогана с «Трабзонспором» рассчитан до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт клуба.

При этом «Касымпаша» уже успела объявить о подписании сенегальского полузащитника Мамаду Фалла, который был в бельгийском «Шарлеруа». Неизвестно, сколько турецкий клуб заплатил за трансфер, но на Transfermarkt футболист оценивается в 700 тысяч евро.

Контракт 30-летний Мамаду Фалл подписал с «Касымпаша» до конца сезона 2023/24.

В завершении всего «Трабзонспор» на правах свободного агента покинул защитник Эдгар Ие.

Teşekkürler Edgar IE!



2020-2021 sezonundan bugüne dek Bordo-Mavili formamızı terleten Edgar IE’ye kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/jsTMHtARrX — Trabzonspor (@Trabzonspor) January 14, 2022

27-летний выходец из Гвинеи-Биссау будет искать новое место работы. При этом отметим, что Эдгар Ие успел провести в ноябре 2017 года один матч за сборную Португалии.

В нынешнем сезоне Юсуф Эрдоган провёл за «Касыпмаша» во всех турнирах 20 матчей, забил три гола и отметился двумя голевыми передачами.

Мамаду Фалл провёл в этом сезоне за «Шарлеруа» во всех турнирах 12 матчей и забил один гол.

Эдгар Ие в нынешнем сезоне провёл за «Трабзонспор» во всех турнирах 21 матч и забил один гол.