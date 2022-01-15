Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Эрдоган подписал контракт с «Трабзонспором»

15 Января 2022 • 01:57 Комментировать
Сивасспор
...
Трабзонспор
3.90 3.70 1.80
Через 12 ч. 23 мин.

Атакующий фланговый полузащитник Юсуф Эрдоган сменил «Касыпамаша» на «Трабзонспор».

Лидер нынешнего розыгрыша чемпионата Турции заплатил за 29-летнего Эрдогана 500 тысяч евро, сообщает Transferamarkt. При этом на портале Юсуф оценивается в полтора миллиона евро.

Контракт Юсуфа Эрдогана с «Трабзонспором» рассчитан до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт клуба.

При этом «Касымпаша» уже успела объявить о подписании сенегальского полузащитника Мамаду Фалла, который был в бельгийском «Шарлеруа». Неизвестно, сколько турецкий клуб заплатил за трансфер, но на Transfermarkt футболист оценивается в 700 тысяч евро.

Контракт 30-летний Мамаду Фалл подписал с «Касымпаша» до конца сезона 2023/24.

В завершении всего «Трабзонспор» на правах свободного агента покинул защитник Эдгар Ие.

27-летний выходец из Гвинеи-Биссау будет искать новое место работы. При этом отметим, что Эдгар Ие успел провести в ноябре 2017 года один матч за сборную Португалии.

В нынешнем сезоне Юсуф Эрдоган провёл за «Касыпмаша» во всех турнирах 20 матчей, забил три гола и отметился двумя голевыми передачами.

Мамаду Фалл провёл в этом сезоне за «Шарлеруа» во всех турнирах 12 матчей и забил один гол.

Эдгар Ие в нынешнем сезоне провёл за «Трабзонспор» во всех турнирах 21 матч и забил один гол.

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шарлеруа Трабзонспор Касымпаша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
СИВАССПОР ТРАБЗОНСПОР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Малатьяспор 1:2 Гёзтепе
окончен Бешикташ 1:0 Газиантеп
15.01  13:30 Адана Демирспор ... Кайсериспор 1.80 3.50 4.80
15.01  16:00 Сивасспор ... Трабзонспор 3.90 3.70 1.80
15.01  16:00 Фатих Карагюмрюк ... Ризеспор 1.85 3.70 3.70
15.01  19:00 Антальяспор ... Фенербахче 3.45 3.50 2.08
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Января
01:57 · Турция
Эрдоган подписал контракт с «Трабзонспором»
14 Января
23:51 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов обратил на себя внимание клуба Серии А слухи
09:40 · Турция
«Бешикташ» нацелился на экс-форварда «Спартака» и «Локомотива»
12 Января
15:29 · Турция
Бывший помощник Гвардиолы возглавил «Галатасарай» 1
13:40 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдал Бистровича в аренду турецкому клубу 1 официально
11 Января
18:12 · Турция
​Экс-игрок «Спартака» Фернандо ведёт переговоры с клубом из Турции эксклюзив
12:52 · Турция
Защитник сборной Турции погиб в ДТП
10 Января
23:42 · Турция
Фатих Терим покидает «Галатасарай»
08 Января
13:29 · Турция
Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Фенербахче»
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» может подписать полузащитника «Краснодара»
13:07 · Испания. Ла Лига
Всего один клуб связался с «Барселоной» по Юмтити
10:30 · Турция
«Фенербахче» предложил контракт Лёву
05 Января
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать Жиго в Турцию 1
08:15 · Турция
Балотелли заразился коронавирусом
04 Января
22:18 · Турция
Руководство «Фенербахче» пытается убедить Лёва возглавить команду слухи
Все новости
Рекомендуем