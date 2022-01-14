«Бешикташ» нацелился на экс-форварда «Спартака» и «Локомотива»

Нападающий Зе Луиш, расторгнувший трудовой договор с московским «Локомотивом», может недолго оставаться без работы. У африканского форварда появился вариант трудоустройства в турецком чемпионате.

Согласно информации Takwim, Зе Луиш попал в сферу интересов стамбульского «Бешикташа». В стане «орлов» недовольны выступлениями бельгийца Миши Бачуайи, арендованного у «Челси». В связи с этим турецкий гранд обратился к кандидатуре экс-нападающего «Спартака» и «Локомотива».

«Бешикташ» может заполучить Зе Луиша бесплатно, поскольку игрок пребывает в статусе свободного агента.