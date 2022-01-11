Бывший хавбек «Спартака» Фернандо в обозримом будущем может трудоустроиться в Турции. Агент игрока Леандро Чамарелли подтвердил «Евро-Футбол.Ру» факт ведения переговоров с «Антальяспором».

«Да, действительно переговоры идут. Думаю, всё будет хорошо», - сказал Леандро Чамарелли.

Со средины августа прошлого года Фернандо находится без клуба после ухода из китайского «Бэйцзин Гоань». В своё время слухи связывали бразильца с возвращением в «Спартак», за который он выступал в 2016-2019 годах.

В составе «Спартака» Фернандо становился чемпионом России по итогам сезона 2016/2017.