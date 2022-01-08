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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Фенербахче»

08 Января 2022 • 13:29 Комментировать

Экс-наставник мюнхенской «Баварии» и «Монако» Нико Ковач может продолжить карьеру в чемпионате Турции. 50-летний специалист попал в сферу интересов стамбульского «Фенербахче», об этом рапортует Fanatik.

«Канарейки» рассматривают кандидатуру Ковача в качестве альтернативы Йоахиму Лёву. «Фенербахче» вступит в переговоры с Нико, если не сможет договориться с бывшим наставником сборной Германии.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции стамбульский гранд занимает четвертое место после 19 туров. Команда отстает от лидирующего «Трабзонспора» на 17 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Нико Ковач
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