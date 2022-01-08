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«Фенербахче» предложил контракт Лёву

08 Января 2022 • 10:30 Комментировать

Стамбульский «Фенербахче» продолжает проявлять интерес к бывшему наставнику национальной сборной Германии Йоахиму Лёву. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, боссы турецкого гранда вступили в переговоры с тренером и предложили ему контракт на два с половиной года.

Напомним, что Йоахим долгое время возглавлял сборную Германии. Он руководил «бундестим» на протяжении 15 лет. Лёв покинул национальную команду после чемпионата Европы-2020.

На клубном уровне немецкий специалист известен по работе в «Штуттгарте», «Карлсруэ», «Аданаспоре», австрийских «Тироле» и «Аустрии». Также он имеет опыт работы в «Фенербахче», который тренировал в сезоне-1998/1999.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Йоахим Лёв
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