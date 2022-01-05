Балотелли заразился коронавирусом

Известный итальянский форвард Марио Балотелли, ныне выступающий в турецком чемпионате за «Адана Демирспор», заразился коронавирусной инфекцией. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

Нападающий заболел во время празднования Нового года в Италии. Перед обратным вылетом Балотелли сдал положительный тест на COVID-19. По этой причине он задержится на родине.

В сезоне-2021/2022 Марио поучаствовал в 20 поединках своего нынешнего клуба. Итальянец отметился восемью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

До переезда в Турцию Балотелли поиграл за «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Марсель».