В конце декабря руководство «Фенербахче» приняло решение отправить в отставку тренера Витора Перейру, сразу начав переговоры с возможными кандидатами на вакантное место. Местные источники называли приоритетной целью экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

Подтверждение этой информации у себя в твиттер-аккаунте опубликовал журналист Николо Скира, добавив, что боссы клуба активно пытаются убедить специалиста возглавить команду. Турецкая сторона предлагает Лёву контракт на два с половиной года.

Пока неизвестно, каковой является позиция самого немца. Лёв с лета находится без работы, покинув «Бундестим» после прошедшего чемпионата Европы.