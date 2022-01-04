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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Руководство «Фенербахче» пытается убедить Лёва возглавить команду слухи

04 Января 2022 • 22:18 Комментировать
Фенербахче
...
Адана Демирспор
1.75 3.90 4.40
10.01 20:00

В конце декабря руководство «Фенербахче» приняло решение отправить в отставку тренера Витора Перейру, сразу начав переговоры с возможными кандидатами на вакантное место. Местные источники называли приоритетной целью экс-наставника сборной Германии Йоахима Лёва.

Подтверждение этой информации у себя в твиттер-аккаунте опубликовал журналист Николо Скира, добавив, что боссы клуба активно пытаются убедить специалиста возглавить команду. Турецкая сторона предлагает Лёву контракт на два с половиной года.

Пока неизвестно, каковой является позиция самого немца. Лёв с лета находится без работы, покинув «Бундестим» после прошедшего чемпионата Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Йоахим Лёв
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ФЕНЕРБАХЧЕ АДАНА ДЕМИРСПОР
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