​Озил может купить клуб в Турции

Футболист «Фенербахче» Месут Озил может стать владельцем турецкого клуба. Как сообщает Bild, речь идёт о клубе «Корум», выступающем в третьем по рангу футбольном дивизионе Турции.

Нынешний владелец клуба Фатих Озджан несколько дней назад подтверждал, что «Корум» может приобрести известнейший футболист, не называя его имени.

Отмечается, что Фатих Озджан планирует получить за клуб 20 миллионов турецких лир (примерно 1,32 миллиона евро).

Стоит добавить, что Месут Озил владеет акциями клуба «Некакса» из Мексики.

За «Фенербахче» Месут Озил выступает уже почти год. За это время немец провёл 31 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевых паса.