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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В матче чемпионата Турции судья не пустил врача на поле

27 Декабря 2021 • 13:31 Комментировать (1)

В матче чемпионата Турции произошел курьезный случай. Недопонимание возникло между врачом одной из команд и главным арбитром встречи.

Доктор без разрешения выбежал на поле, чтобы оказать помощь лежащему на газоне футболисту, однако рефери не позволил ему этого сделать. Судья показал доктору желтую карточку и потребовал покинуть поле.

Причина такого поведения арбитра неизвестна, однако можно предположить, что он заподозрил игрока в симуляции. Из-за этого он не допустил врача, чтобы одна из команд не смогла воспользоваться затяжкой времени.

Судя по форме пострадавшего футболиста, это был матч с участием «Фенербахче».

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Комментарии (1)
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odessa83234
27 Декабря 2021 в 14:28
"В матче 19-го тура Первой лиги Турции между "Анкарагюджю" и "Кечиоренгюджю" (2:1) случился курьезный эпизод. На 72-й минуте поединка на газоне оказался футболист команды-хозяев. На поле выскочил клубный доктор, чтобы предоставить пострадавшему медицинскую помощь, но получил жёлтую карточку от главного арбитра." (источник: ...)
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