В матче чемпионата Турции судья не пустил врача на поле

В матче чемпионата Турции произошел курьезный случай. Недопонимание возникло между врачом одной из команд и главным арбитром встречи.

Доктор без разрешения выбежал на поле, чтобы оказать помощь лежащему на газоне футболисту, однако рефери не позволил ему этого сделать. Судья показал доктору желтую карточку и потребовал покинуть поле.

Причина такого поведения арбитра неизвестна, однако можно предположить, что он заподозрил игрока в симуляции. Из-за этого он не допустил врача, чтобы одна из команд не смогла воспользоваться затяжкой времени.

Судя по форме пострадавшего футболиста, это был матч с участием «Фенербахче».