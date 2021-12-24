​«Фенербахче» пригласил Йоахима Лёва

На днях «Фенербахче» объявил об отставке Витора Перейры с должности главного тренера. В этом сезоне команда показывала плохие результаты. На текущий момент «канарейки» занимают четвёртое место в турецкой Суперлиге, отставая от лидирующего «Трабзонспора» на шестнадцать зачётных баллов.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира, «Фенербахче» сделал предложение Йоахиму Лёву и в настоящий момент ждёт ответа. В предложении речь идёт о контракте до конца сезона 2023/2024.

Напомним, что летом Йоахим Лёв покинул тренерский мостик сборной Германии после пятнадцати лет работы.