Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​«Фенербахче» пригласил Йоахима Лёва

24 Декабря 2021 • 23:45 Комментировать

На днях «Фенербахче» объявил об отставке Витора Перейры с должности главного тренера. В этом сезоне команда показывала плохие результаты. На текущий момент «канарейки» занимают четвёртое место в турецкой Суперлиге, отставая от лидирующего «Трабзонспора» на шестнадцать зачётных баллов.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира, «Фенербахче» сделал предложение Йоахиму Лёву и в настоящий момент ждёт ответа. В предложении речь идёт о контракте до конца сезона 2023/2024.

Напомним, что летом Йоахим Лёв покинул тренерский мостик сборной Германии после пятнадцати лет работы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Йоахим Лёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.12  13:30 Касымпаша ... Алтай
25.12  16:00 Галатасарай ... Антальяспор
25.12  16:00 Гиресунспор ... Хатайспор
25.12  19:00 Трабзонспор ... Истанбул Башакшехир
Все матчи
Новости
24 Декабря
23:45 · Турция
​«Фенербахче» пригласил Йоахима Лёва
15:40 · Турция
Пьянич: «Я счастлив в «Бешикташе»
09:29 · Италия. Серия А
Шевченко хочет усилить «Дженоа» полузащитником «Барселоны»
21 Декабря
23:21 · Турция
Балотелли ударил своего сокомандника ногой по затылку во время празднования гола – фото 1 фото
12:13 · Турция
«Фенербахче» уволил главного тренера официально
19 Декабря
16:22 · Турция
​Черчесов: «Веду переговоры с несколькими клубами, решение приму на следующей неделе»
16 Декабря
09:45 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» может переехать в Турцию
12 Декабря
12:24 · Турция
​В Турции молодёжные команды играли на залитом водой поле (видео) видео
09 Декабря
17:54 · Турция
Черчесов может оказаться в «Бешикташе»
11:36 · Испания. Ла Лига
Пьянич может досрочно вернуться в «Барселону» 2
06 Декабря
19:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер Венгрии: «Очевидно, что Салаи переходит в «Челси»
02 Декабря
21:12 · Турция
В Кубке Турции форвард дважды вставал в рамку вместо удалённых вратарей
28 Ноября
11:17 · Испания. Ла Лига
​Иско может отправиться играть в Турцию 1 слухи
24 Ноября
14:45 · Турция
​Бабель выпустит автобиографию в виде рэп-альбома
20 Ноября
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» усилится полузащитником «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем